Vrouw wordt door vreemden ‘walvis’ genoemd en neemt op een geweldige manier wraak

Dianne Hoffmeyer wist niet wat ze hoorde toen 2 onbekende dames haar ‘walvis’ noemden. Ze begon te huilen, maar ze wist zich te herpakken en besloot op een geweldige manier te reageren.

Het incident vond plaats toen Dianne in haar woonplaats Fort Gratiot, Michigan koffie en donuts bestelde in een fastfoodrestaurant. Ze had de nacht ervoor nauwelijks geslapen omdat haar 2 jaar oude dochtertje ziek was en trakteerde zichzelf daarom op iets lekkers. Terwijl ze samen met haar dochter stond te wachten, hoorde ze de 2 vrouwen achter haar in de rij over haar praten: “Moet je haar haar eens zien. Het is smerig en ze heeft uitgroei”, vertelt ze aan Daily Mail. “Oh, het is een walvis. Ach, die moeten ook eten.”

80 kilo kwijt

Wat de 2 dames van middelbare leeftijd niet wisten, is dat Dianne op dat moment juist al meer dan 80 kilo kwijt was. De opmerkingen riepen dan ook nare herinneringen op: “Ik begon te huilen. Wie zegt nu zoiets?”

Trots

In plaats van de vrouwen de les te lezen, besloot ze iets anders te doen: ze vertelde de caissière dat zij de koffies van de dames achter haar zou betalen. Vervolgens liep ze terug naar haar auto, waar ze opnieuw in huilen uitbarstte. Maar hoewel de opmerkingen haar pijn hadden gedaan, was ze trots op haar actie. Ze had haar dochter het goede voorbeeld gegeven en de eer aan zichzelf gehouden.



Bron: Daily Mail. Beeld: iStock