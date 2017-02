Vrouw wijst onbeleefde treinreiziger op briljante wijze terecht

Dat het niet netjes is om in een trein met je voeten op de stoel te zitten, weten we allemaal. Toch zijn er genoeg treinreizigers die dit wel doen. In zo’n geval kun je als medepassagier 2 dingen doen: er iets van zeggen of het er bij laten.

De Canadese Miel Vasulka koos voor de eerste optie en ging een pittige discussie aan met een jongen in de trein.

Lesje leren

Wanneer Miel de jongen vraagt of hij zijn voeten van de stoel tegenover hem kan halen, krijgt ze direct een grote mond. De vrouw besluit de jongen daarom een lesje te leren door op zijn voeten te gaan zitten. Als de jongen haar vraagt of ze van zijn voeten wil gaan besluit ze hem een koekje van eigen deeg te geven: ze weigert naar hem te luisteren en blijft rustig zitten.

Regels

De 2 gaan vervolgens een pittige discussie met elkaar aan. Nadat ze elkaar ‘dik’ hebben genoemd, vraagt de jongen of er een regel bestaat die zijn gedrag verbiedt. “Er zijn veel regels waar je je in de maatschappij moet aan houden”, luidt Miel’s antwoord.

Noodrem

Als de jongen haar vervolgens wegduwt besluit Miel aan de noodrem te trekken. “Je had me gerust kunnen laten, dit zijn jouw zaken toch niet?”, reageert de jongen woedend. “Jij bent hiermee begonnen! Nu heb je de hele trein laten stoppen, voor wat eigenlijk? Ik sta op het punt om in je gezicht te spugen.”

Heldin

Een treinpassagier is zo onder de indruk van Miel’s actie dat hij besluit om het hele voorval met zijn mobieltje te filmen. Wanneer hij de video van het ruziënde stel online zet gaat deze al snel viral. Miel is inmiddels uitgegroeid tot een ware heldin. Wanneer de vrouw over straat loopt wordt ze regelmatig aangesproken op de video. “En toen ik onlangs koffie wilde gaan drinken, zag ik mezelf op tv. Maar ik wil benadrukken dat ik nooit echt op zijn voeten gezeten heb. Dat zou ongepast geweest zijn, ik zat er net vóór.”

“Wat hij dan met ‘get off me’ bedoelde? Dat ik hem met rust moest laten zeker? Ik probeer alleen maar van de wereld een betere plek te maken. Stapje voor stapje. Als ik ergens onrecht zie -hoe klein ook- probeer ik in te grijpen.” Een klacht diende Vasulka uiteindelijk niet in.

Bron: The Star. Beeld: KIJK