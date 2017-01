Een bij de aanslag in Istanbul omgekomen vrouw van 26 plaatste enkele weken voor haar dood (per ongeluk) een voorspelling van haar eigen lot op social media.

De Libanese Rita Chami was samen met haar verloofde Elias Wardini (ook 26) op rondreis door Europa. Het tweetal eindigde hun droomvakantie in Istanbul, waar ze samen oud en nieuw zouden vieren.

Omgekomen

Het koppel was aan het feesten in discotheek Reina toen daar op 1 januari rond half twee een schutter het vuur opende op de menigte. 39 mensen kwamen hierbij om het leven. Ook Rita en Elias overleefden de aanslag niet.

Moeder

Enkele weken voor aanvang van de reis postte Rita een opmerkelijk bericht op haar Facebookpagina, waarin ze schreef: “Ik hoop dat we het naar onze zin gaan hebben in Turkije. In het ergste geval komen we om bij een aanslag en ga ik mijn moeder achterna.” Rita’s moeder was 4 maanden daarvoor overleden aan kanker.

Verscheurd door verdriet

Rita’s vader had zijn dochter nog gewaarschuwd dat ze niet naar Istanbul moest gaan, maar ze besloot het toch te doen. De man is uiteraard verscheurd door verdriet.

Een foto die is geplaatst door Elias Wardini (@eliaswardini) op 31 Dec 2016 om 7:42 PST



Tot het einde

Rita en Elias zijn tot het einde samengebleven: Rita zou bij de aanslag in Istanbul als eerst zijn geraakt door 2 kogels, waarna Elias zich op haar wierp om zijn verloofde te beschermen. Op dat moment werd hij zelf door 3 kogels geraakt.

Het koppel deelde in de dagen voorafgaand aan de aanslag prachtige foto’s van hun vakantie in Istanbul, Barcelona en Athene. De Facebookpagina van Rita is nu een rouwpagina geworden.

