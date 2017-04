Je gelooft nooit hoe deze vrouw eruitziet zonder zoveel make-up

Een beetje make-up doet wonderen, met de nadruk op een béétje. De Britse Jade-Lynn (20) sloeg een beetje door. Je herkent haar bijna niet meer zonder al die extra’s.

In het Britse televisieprogramma 100% hotter geven ze mensen geen make-over, maar een ‘make-under’. Dat wil zeggen dat ze vrouwen die heel veel make-up gebruiken juist weer hun natuurlijke uiterlijk teruggeven.

‘Human Barbie’ Jade-Lynn got the most incredible makeover on new 5Star show 100% Hotter https://t.co/RUJJlOSR9q pic.twitter.com/GCCsb0cYSR

— Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) 11 juni 2016