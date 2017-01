Vrouw bevalt 2 jaar na dood echtgenoot van hun zoontje

Twee jaar na de dood van haar echtgenoot Marco beviel de Limburgse Wendy Clerkx van hun zoontje Viktor. Ze bracht het kind via post mortem ivf ter wereld.

Wendy en Marco kregen door de ziekte van Marco nooit de kans om via de natuurlijke weg ouders te worden. Na 6 jaar lang gevochten te hebben tegen spierkanker, overleed Marco in 2014 aan de gevolgen van deze ziekte. Het stel had een grote kinderwens, maar dachten dat dit niet zou lukken door de behandelingen die de man in de jaren daarvoor had gehad. In 2013 kreeg Marco te horen dat de kanker niet te genezen was en gebruikte hij medicijnen die geen negatieve invloed hadden op de vruchtbaarheid. Dat was ook het moment dat het stel er achter kwam dat Wendy na de dood van Marco nog zwanger zou kunnen worden met de ingevroren zaadcellen van haar man.

Twee jaar

Marco zou zijn kind dus nooit zien, maar omdat hij iets van zichzelf wilde nalaten, gunde hij het zijn vrouw. Op 1 januari 2016 werd Viktor geboren, twee jaar nadat zijn vader was overleden. Wendy vertelt tegen HLN: “Na de eerste pijn om het verlies van mij man voelde ik nog steeds dat ik zwanger van hem wilde worden. Ik wilde een deel van Marco in mijn leven. Hij is mijn alles geweest en het was voor mij vanzelfsprekend dat mijn kind van hem moest zijn.”

Procedure

De procedure om in aanmerking te komen voor post mortem ivf is een zware procedure. Psychiaters moeten beoordelen of je het kind wel om de juiste redenen wil krijgen. Het was voor Wendy ook heel moeilijk om een kind te krijgen zonder haar partner. “Je staat er vanaf het begin alleen voor. Marco missen doet soms dubbel zoveel pijn omdat ik ook zoveel van hem in mijn zoontje herken.”

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.