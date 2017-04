Vrouw faket zwangerschap en koopt voor 20.000 euro een baby, maar valt door de mand door 1 detail

Een 35-jarige Italiaanse vrouw is gearresteerd omdat ze ervan wordt verdacht een baby te hebben gekocht van een andere vrouw. 9 maanden lang deed ze, net als het meisje in de video, alsof ze zwanger was, maar toen ze het kindje eenmaal had, liep ze alsnog tegen de lamp.

Om onbekende redenen kon of wilde de vrouw zelf niet zwanger worden. Omdat draagmoederschap in Italië strafbaar is, besloot ze het anders op te lossen: voor 20.000 euro kocht ze de baby van een Roemeense dame. In de tijd dat zij zwanger was, droeg de Italiaanse vrouw een nepbuik. Zo moest het lijken alsof ze zelf in verwachting was en zou niemand vreemd opkijken als ze na 9 maanden een kindje kreeg.

Cruciaal

Toch liep ze tegen de lamp. Ze had namelijk iets cruciaals over het hoofd gezien: de vader van het kindje is afkomstig van Mali, waardoor het kindje getint was. En dat kon ze niet verklaren tegenover haar vrienden en familie. Er zat volgens de vrouw niets anders op dan het kindje na 3 dagen terug te geven aan de biologische moeder. De politie kwam de zaak op het spoor doordat de vrouw bij het aangeven van de baby geen officiële documenten kon overhandigen. Inmiddels zijn zijzelf, de Roemeense vrouw en de tussenpersoon gearresteerd.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock