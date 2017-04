Dít vinden vrouwen het aantrekkelijkste kapsel bij mannen

Vrouwen hebben allemaal een ander type man dat zij aantrekkelijk vinden, maar toch blijken veel vrouwen een bepaald kapsel mooi te vinden. Net zoals mannen een heel uitgesproken mening hebben over het lichaam van een vrouw (zie video).

Heb jij een zwak voor kale mannen of vind je een man met iets langere lokken juist heel aantrekkelijk? Dan zijn veel vrouwen het met je eens, want uit onderzoek van de Amerikaanse Opinion Research Corporation blijkt dat vrouwen het kapsel van David Beckham het aantrekkelijkst vinden. Het kapsel waarbij de zijkanten korter zijn dan het haar bovenop zie je nu veel en valt blijkbaar bij veel vrouwen in de smaak.

Gemillimeterd

500 vrouwen deden me aan het onderzoek en kozen het kapsel van de Britse voetballer als mooiste kapsel. Twee op de drie vrouwen maakte die keuze. Maar ook gemillimeterd haar staat hoog in de lijst, dit kapsel vond 28% van de vrouwen het aantrekkelijkst.

Great to be part of singles day in Shenzhen today… Big thank you to Jack Ma … @kentandcurwen @victoriabeckham @haigclub @biothermhomme #lovingchina Een bericht gedeeld door David Beckham (@davidbeckham) op 10 Nov 2016 om 4:39 PST

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Marieclaire.nl. Beeld: iStock.