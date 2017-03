Fascinerend: waarom de meeste vrouwen hun kind op hun linkerheup dragen

Misschien is het je nooit opgevallen, maar als je erop gaat letten, zul je zien dat de meeste moeders hun kindje op hun linkerheup dragen. De reden dat we dat doen, is bést fascinerend.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar uit onderzoek van The Journal of Nature Ecology and Evolution blijkt dat dit voor 70-85 procent van de vrouwen opgaat: ze pakken hun kindje op en brengen het automatisch naar de linkerkant van hun lichaam. Werd voorheen gedacht dat dit kwam omdat de meeste mensen rechts zijn en daarmee hun rechterhand vrij hebben, nu blijkt er een andere reden voor te zijn.

Veilig gevoel

Zoals je misschien weet staat de rechterkant van je hersenen in verbinding met de linkerkant van je lichaam, en andersom. En misschien wist je ook dat je rechterhersenhelft voornamelijk een rol speelt bij emoties. Draag je je baby links, dan heb je onbewust sneller door dat je kindje bang is, honger heeft of ziek wordt. Doordat je rechterhersenhelft daarnaast een rol speelt bij het herkennen van gezichten, zorgt het ervoor dat je beter kunt ‘bonden‘. Tot slot blijkt uit het onderzoek dat ook meespeelt dat je hart(slag) aan de linkerkant van je lichaam zit, waardoor baby’s zich daar veiliger voelen.

Overlevingskans

Kort samengevat zorgt dit er van oudsher voor dat baby’s een grotere overlevingskans hadden en die (onbewuste) gedachte zie je dus nog steeds terug.

