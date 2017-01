Voor vrouwen met deze naam wordt 2017 een topjaar

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Ben je benieuwd of 2017 voor jou veel goeds in petto heeft? Wij zochten het uit!

Nee, daar komen geen horoscopen of kaarten bij kijken. Daar is eigenlijk een heel makkelijk trucje voor. Uit Brits onderzoek blijkt dat vrouwen op hun 34ste het gelukkigst zijn in hun leven. Als je in 2017 34 wordt, dan ben je geboren in 1983. Die simpele rekensom vertelt dan natuurlijk nog niet welke vrouwen een goed jaar staat de wachten. Daarvoor kijken we naar de populairste namen van 1983 en komen we er zo achter voor wie dit jaar een topjaar wordt. Staat jouw naam in het lijstje?

Maria Linda Johanna Kim Wendy Esther Chantal Marieke Anna Suzanne Patricia Joyce Elisabeth Daniëlle Laura Bianca Nicole Sandra Jessica Cornelia

Maar we wensen natuurlijk iedereen en niet alleen deze 20 vrouwen een heel gelukkig 2017.

Bron: Meertens Instituut. Beeld: iStock.