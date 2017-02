Vrouwen met déze namen vinden waarschijnlijk de ware in 2017

Denk je elk jaar dat dit wel het jaar moét zijn dat je de ware tegen het lijf gaat lopen? Wij kunnen je vertellen of dat je in 2017 te wachten staat (tekst gaat verder onder video).

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Meisje (3) belooft geen vriendje te krijgen voor haar dertigste:

Maria Laura Anne Sanne Johanna Kim Michelle Linda Mandy Chantal Anna Iris Stephanie Kelly Samantha Denise Esther Manon Joyce Daniëlle

Nee, we hebben niet alle mannen van Nederland gevraagd naar hun liefdesleven, maar we hebben een slim trucje bedacht om erachter te komen welke vrouwen dit jaar de ware gaan vinden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste vrouwen op hun 27e de liefde van hun leven ontmoeten. Met die informatie hebben we uitgezocht welke namen vrouwen 27 jaar geleden veel kregen en daar kwam dit lijstje uit. Staat jouw naam of die van iemand die je kent in het lijstje?

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland! http://www.libelle.nl/nieuwsbrief

LEES OOK:

Bron: Meertens Instituut. Beeld: iStock.