Vrouwen met dít sterrenbeeld hebben de meeste sex

Je sterrenbeeld zegt niet alleen veel over je persoonlijkheid, maar ook over je sexleven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van een menstruatieapp. Misschien kunnen de tips uit de video dan meteen in de praktijk worden gebracht.

Eve is een app om je menstruatie bij te houden en in die app worden ook vragen gesteld over de seksuele activiteit van vrouwen. De app heeft bijna 500.000 gebruikers. Om te onderzoeken welke sterrenbeelden het meest bruisende sexleven hebben, werden de gegevens van al deze gebruikers geanalyseerd.

Waterman

Wat bleek: de Waterman heeft het meeste sex van iedereen gevolgd door de Maagd, Stier, Weegschaal en Vissen. En de minste? Dat was de Ram.

Bron: Marieclaire.nl. Beeld: iStock.