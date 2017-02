Toen de 19-jarige Ashley uit het Amerikaanse stadje Flint na een avonddienst in haar auto stapte, zag ze dat er een overhemd vastzat onder haar ruitenwisser. Maar ze stapte niet uit haar wagen om het kledingstuk los te maken. Ze had het gevoel dat er iets mis was.

In plaats daarvan startte Ashley haar auto en reed weg van de donkere parkeerplaats, naar een veilige plek. “Ik probeerde het shirt eraf te krijgen door mijn ruitenwissers aan te zetten. Maar het overhemd zat helemaal om de wisser gewikkeld. Iemand had het daar bewust omheen gedaan.”

Uit de auto lokken

De ouders van het meisje hadden haar ooit gewaarschuwd voor een trucje van criminelen, die spullen onder ruitenwissers zouden stoppen om zo vrouwen uit hun auto te lokken. Er gingen geruchten rond dat die methode de laatste tijd vaker werd gebruikt in de regio.

Waarschuwing

Ashley schreef over haar ervaring op Facebook. “Er stonden 2 auto’s bij me in de buurt op de parkeerplaats. Een daarvan had de motor aanstaan”, vertelt Ashley. “Daardoor voelde ik me meteen al niet op mijn gemak. Ik wist dat ik niet meer uit de auto moest stappen.” Haar bericht werd duizenden keren gedeeld. “Ik wil hiermee mensen waarschuwen, zodat ze er niet intrappen. Veel mensen denken dat het een broodje aap-verhaal is, of dat het hen nooit zal overkomen. Maar je kan nooit veilig genoeg zijn.”

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock, Facebook