Onderzoekers zijn eruit: panda’s zijn zwart-wit om 2 redenen… Als camouflage en om te communiceren met andere dieren.

Uit de studie blijkt dat hun gezicht, nek en buik wit zijn om zich te kunnen verstoppen in de sneeuw. Armen en benen zijn zwart, zodat ze zich ook in de schaduw kunnen verbergen.

Bamboe

Omdat de panda alleen bamboe eet (hij verdraagt bijna geen andere planten), kan hij in de winter niet genoeg vet opslaan om een winterslaap te doen. Hij moet dus gedurende het hele jaar eten bij elkaar sprokkelen. De panda legt lange afstanden af, door gebieden die besneeuwd kunnen zijn of juist tropisch. Op al die plekken moet hij zich kunnen verstoppen.

Zwarte ogen en oren

De plekken op zijn kop zijn niet om zich te kunnen verschuilen voor potentiële vijanden, maar juist om met ze te communiceren. De donkere oren van de panda stralen wreedheid uit, als waarschuwing voor roofdieren. Hun zwarte ogen helpen panda’s elkaar te herkennen en dienen soms als afschrikker voor (panda-)concurrenten.

Om op te vreten… Babypanda’s!

Onderzoek

Dezelfde wetenschappers kwamen er eerder achter dat zebra’s zwart met wit zijn om vliegen te verjagen. In dit nieuwe panda-onderzoek, gepubliceerd in Behavioral Ecology, hebben ze opnieuw een spannende uitkomst te pakken. Omdat geen enkel dier er zo uitziet, was het praktisch onmogelijk om vergelijkingen doen met andere zoogdieren en gebruik te maken van eerder onderzoek.

Een hele klus

“We hebben duizenden beelden in meer dan 10 gebieden en met 20 mogelijke pandakleuren met elkaar vergeleken,” zegt professor Ted Stankowich, van CSU Long Beach. “Soms moet je honderden uren werk verrichten voordat je een simpele vraag kunt beantwoorden: waarom is een panda zwart-wit?”

LEES OOK:

Bron: ScienceDaily. Beeld: iStock