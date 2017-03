Moeder laat zien wat er gebeurt als het geven van borstvoeding verkeerd gaat

De meeste moeders geven de voorkeur aan het geven van borstvoeding. Het is een fijne manier om te binden met je baby én het is ook nog eens goed voor zijn gezondheid. Maar ongeacht hoe mooi het is, brengt het ook de nodige problemen met zich mee.

De Amerikaanse Lindsey Bliss maakt dit duidelijk aan de hand van een foto.

Een bericht gedeeld door doulabliss (@doulabliss) op 5 Mrt 2017 om 6:43 PST

Mastitis

Op de foto is duidelijk te zien dat Lindsey’s borsten rood en opgezwollen zijn. De oorzaak? Een borstontsteking, ook wel mastitis genoemd. Mastitis is een ontsteking van een melkliertje in de borst. Deze aandoening treft maar liefst 20% van de zwangere vrouwen, en kan erg pijnlijk zijn. Bij Lindsey was de pijn zelfs zó heftig dat ze op het punt stond om naar de eerste hulp te gaan.

Heftig

”Het voelt letterlijk alsof iemand me tegen mijn borsten trapt,” vertelt Lindsey. Ondanks het feit dat Lindsay zelf als een doula werkt, wist ze maar weinig over de aandoening. ”Niemand waarschuwt je van tevoren over hoe heftig mastitis kan zijn, je borsten kunnen er gewoon zorgen dat je volledige lichaam zich afsluit.”

Koorts en rillingen

Zo had Lindsay niet alleen maar last van pijnlijke borsten, maar ook van vochtverlies uit de tepel, koorts en griepachtige verschijnselen zoals koude rillingen en spierpijn. Lindsay hoopt met haar foto meer bewustzijn te creëren over de aandoening.

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

BEKIJK OOK: Moeder wil taboe op borstvoeding aan oudere kinderen verbreken



LEES OOK:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Instagram/iStock