Weduwnaar overweegt zelfmoord tot hij een bijzondere boodschap in zijn pizzadoos aantreft

Toen de vrouw van Dennis Kust (59) vorig jaar overleed, was hij ontroostbaar. De weduwnaar zag een leven zonder zijn vrouw niet zitten en dacht er aan om zichzelf van het leven te beroven. Een berichtje in een pizzadoos deed hem uiteindelijk van gedachten veranderen.

Nadat Dennis zijn vrouw verloor aan kanker kreeg hij last van een zware depressie. Toen hij op een avond een pizza bestelde bij Albert’s Pizza kreeg hij te horen dat ze de maaltijd gratis bij hem thuis zouden bezorgen.

Liefdevolle boodschap

Toen de pizza bij zijn deur werd afgeleverd, gebeurde er iets bijzonders. Aan de binnenkant van de doos stond een lief bericht geschreven: ”Hou je sterk!”. Een eenvoudige boodschap, maar voor Dennis wel eentje met een bijzondere betekenis. Het waren namelijk exact de woorden die zijn vrouw altijd tegen hem uitsprak tijdens de laatste maanden voor haar dood.

Kracht

De weduwnaar was zo ontroerd door het briefje, dat hij een emotionele brief schreef aan de gulle schenker van de pizza. Hij is er namelijk van overtuigd dat die man of vrouw zijn leven heeft gered. Dankzij de boodschap in de pizzadoos weet Dennis nu zeker dat zijn vrouw vanuit de hemel over hem waakt. Deze gedachte geeft hem de kracht om door te gaan met zijn leven.

