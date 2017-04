Oranje paraplu’s in de aanslag: dít is de weersvoorspelling voor Koningsdag

Ben je van plan om op Koningsdag naar Tilburg te gaan? Dan kun je de regenponcho maar beter alvast tevoorschijn toveren, want de weersvoorspellingen zijn niet best. Misschien kan het nieuwe lied voor de koning (zie video) het nog een beetje goedmaken.

Vrijmarkt wordt Marktplaats, want het ziet ernaar uit dat het op Koningsdag gaat onweren, hagelen en er zou zelfs kans zijn op natte sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden en tijdens de buien is het zelfs nog een stuk kouder. Arme prinsesjes in hun jurkjes…

Temperatuur

En dat koude weer blijft ook nog wel even hangen. Pas in het laatste weekend van deze maand gaat de temperatuur iets omhoog, maar dat terrasje op Koningsdag kunnen we beter verruilen voor de bank voor de tv. Hopelijk draait de wind nog even in de tussentijd en kunnen we gewoon lekker die oranje zonnebril op.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Weeronline.nl. Beeld: ANP