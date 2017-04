Zie jij van welke BN’er deze jeugdfoto is?

Sommige mensen veranderen compleet met de jaren en anderen lijken nog precies op hun jeugdfoto van jaren geleden. Jan Smit (zie video) is er zo eentje. Maar herken jij de BN’er op deze foto?

Als je het weet, is het héél goed te zien, maar kon jij ook zonder naam raden dat het actrice Anne-Marie Jung is op deze jeugdfoto? Ze deelt het te schattige kiekje en schrijft daarbij ‘Ik had gewoon heel goed haar’. Daar is niets aan gelogen:

Ja mensen, is het al donderdag, of mag ik m al delen?Kijk es ff wat ik vond?! Een èchte foto!! Het is een #tb naar #1987 en ik had gewoon heel goed haar. #doei Een bericht gedeeld door Anne-Marie Jung (@annemariemetstreepje) op 5 Apr 2017 om 12:46 PDT

#londoncalling #tb #zinin #maarwanneer #enmetwie #enhoelang #vraagnietwaarom Een bericht gedeeld door Anne-Marie Jung (@annemariemetstreepje) op 4 Apr 2017 om 1:06 PDT



