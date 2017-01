Het internet komt er niet uit: wie van deze 3 vrouwen is de moeder?

Hoor jij ook weleens dat je heel erg op je moeder lijkt? Dat komt vast nog niet eens in de buurt van hoeveel deze vrouwen op elkaar lijken.

De 45-jarige moeder Natalie Wardell brengt veel tijd door met haar dochters. Ze gaan vaak samen uit eten, naar de film en naar festivals. Als ze met z’n drieën op pad zijn, krijgen ze vaak de vraag of ze een drieling zijn, maar niets is minder waar. Haar dochters zijn namelijk 21 en 19 jaar oud.

Je zou het inderdaad bijna niet geloven, want de drie zijn er bijna identiek uit. Soms denken mensen zelfs dat de oudste dochter Jazmyne de moeder is omdat zij de grootste is. Natalie ziet dat maar als een compliment, maar krijgt ook vaak kritiek dat ze haar dochters zou kopiëren.

Zo zit het:

My little Blondies @tamikawardell_ @jazmynewardell 💗💗💗 Een foto die is geplaatst door Nat 💋 (@natwardz_miss5l) op 25 Mrt 2016 om 2:09 PDT

Op deze foto zit de moeder in het midden.

All we need is @montanawardell be 18 and the Wardell girls will be complete 💕 #mybestfriends #familyiseverything #mumanddaughters Een foto die is geplaatst door ✖️ Jazmyne Wardell ♡ (@jazmynewardell) op 8 Jul 2016 om 12:33 PDT



Op deze foto staat Natalie links naast haar dochters.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.