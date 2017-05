Wesley Sneijder gaat een loungeclub openen op Ibiza, het eiland waar zijn vrouw Yolanthe (zie video) is geboren. Als het aan de voetballer ligt barst het feest in de club, net buiten Ibiza-stad, volgende maand al los.

Op een eiland dat overspoeld wordt door Nederlandse toeristen is het op zijn zachtst gezegd een wonder dat Wesleys grote nieuws niet eerder is uitgelekt. “Het is goed gelukt om alles in alle rust op te zetten”, vertelt Wesley aan de Telegraaf. “Het wordt erg mooi heb ik het idee, wij zijn in elk geval razend enthousiast.”

Yolanthe

Wesley blijft natuurlijk ook nog gewoon voetballen en daarom zal hij de tent niet in zijn eentje runnen. Yolanthes broer Xavier gaat er aan de slag en ook zijn beste vriend en horeca-uitbater William Kaay helpt een handje. Maar ook Yolanthe heeft een rol in dit geheel: zij is volgens de Telegraaf verantwoordelijk voor de inrichting van de club.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP