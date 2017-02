Een lesje WhatsApp-etiquette

Whatsapp heeft al 1 miljard(!) gebruikers en we moeten toegeven: wij kunnen niet meer zonder. Maar ‘hoe heurt het eigenlijk’ op WhatsApp? Libelle’s Elseilen vroeg advies aan social media-expert Corinne Keijzer.

1. De profielfoto

Net als op andere social media-kanalen kun je op WhatsApp een profielfoto instellen. Wat is goed en fout in dit geval? Volgens Keijzer is het belangrijk om je bij het instellen van je profielfoto af te vragen wie er meekijkt. En dat zijn best veel mensen, want iedereen die je telefoonnummer heeft, kan je toevoegen op WhatsApp. Keijzer: “Het is natuurlijk niet handig om een foto te kiezen waarin je in bikini staat of half dronken bent. Verder is het voor je contactpersoon duidelijker als je alleen op de foto staat.”

2. Emoticons

De één schrijft hele verhalen in emoticons, de ander vindt het kinderachtig en gebruikt ze nauwelijks. Toch horen ze er echt een beetje bij, vindt Keijzer. “Het geeft iets meer diepte aan je tekst en het biedt ruimte om uitspraken te nuanceren. Ik zou wel aanraden om er in zakelijke gesprekken minder vaak gebruik van te maken.”

3. De groeps-app

Etentjes, cadeaus, sportclubs… er is voor alles wel een groepsapp te verzinnen en met een beetje pech wordt er de hele dag door in gekletst. Maar hoe stap je uit zo’n groep zonder ruzie te krijgen? Keijzer: “Om te beginnen kun je de groeps-app in de instellingen op ‘stil’ zetten zodat je geen last hebt van de berichtjes die binnenkomen”, vertelt Keijzer. “Een groep verlaten kun je direct doen als je wordt uitgenodigd voor een uitje en jij die datum niet kunt. Verder kun je een groep ook verlaten als het uitje of cadeau voorbij of geregeld is. Wacht nog wel een paar dagen voor je de groep verlaat. Soms hebben mensen nog de behoefte om er even over na te praten of foto’s uit te wisselen.” Keijzer raadt aan om voor je de groep daadwerkelijk verlaat dit wel even mee te delen, zodat het niet helemaal uit de lucht komt vallen.

4. Wat bespreek je wel en niet in de app?

In tegenstelling tot je Facebook- of Instagram-pagina zijn de gesprekken die je op WhatsApp voert privé. Toch? Hoewel dat wel zo lijkt, raadt Keijzer aan om op WhatsApp altijd op je hoede te zijn. “Je weet nooit 100% zeker wie die appjes onder ogen krijgt, dus mijn credo is: bespreek alleen dingen die jou of een ander niet zullen schaden als het ooit uitlekt.”

In bovenstaande video licht Libelle’s Els nog even toe wat zij de handigste tip vindt.

Ps. Je kunt ook whatsappen via je computer door naar web Whatsapp te gaan. Tikt toch net iets sneller, nietwaar?

