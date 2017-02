WhatsApp heeft een nieuwe functie

Na SnapChat, Instagram en Facebook heeft ook WhatsApp een functie waarin foto’s en video’s 24 uur na het versturen weer verdwijnen.

Als je de app afsluit en opnieuw opstart zie je links onderin de nieuwe functie die ‘status’ heet. Hier kun je foto’s, filmpjes en gifjes uploaden en sturen naar iedereen of bepaalde mensen in je contactenlijst. Dit kan alleen als de ander jouw telefoonnummer ook heeft opgeslagen. Handig: je kunt zien wie jouw beelden heeft bekeken. WhatsApp wil met deze functie de strijd aangaan met het onder jongeren immens populaire SnapChat. Overigens krijg je in dit geval, in tegenstelling tot bij SnapChat, geen melding als iemand anders een screenshot van jouw filmpje of foto maakt.

Bron: RTLZ. Beeld: iStock