Wietze reageert voor het eerst op uitgelekte mail: ”Ik ben nog aan het bijkomen van alles”

Wietze de Jager heeft voor het eerst gereageerd op zijn ruzie met Mattie Valk. De radio-dj baalt er naar eigen zeggen flink van dat iemand zijn boze mail naar Mattie heeft gelekt.

”Ik ben heel erg geschrokken dat mijn mail op straat ligt,” vertelt Wietze vandaag aan de Telegraaf. ”Niet veel mensen hadden die. Ik wil het liever rustig houden en een beetje bijkomen van alles.”

Onzekere toekomst

Wietze hecht weinig waarde aan Mattie’s reactie op Qmusic. ”Ik heb Mattie op de radio gehoord, maar vond zijn verhaal niet heel sterk.” Hoe het nu verder gaat met zijn toekomst in de radiowereld, is nog onzeker. ”Ja, ik weet dat ik nog steeds welkom ben bij Sky Radio waar we samen naartoe zouden gaan, maar ik weet het echt nog niet.”

