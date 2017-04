In een openhartig interview met Wilfried de Jong vertelt koning Willem-Alexander hoe hij zijn dochter Amalia voorbereid op het koningschap. Zijn belangrijkste les aan de kroonprinses: “Maak fouten, dat heb ik ook gedaan. Veel.”

Toen Willem-Alexander zelf nog jong was, twijfelde hij over het koningschap, zo zegt hij in het interview ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag. Hij wilde eerst zichzelf beter leren kennen. “Want als je jezelf niet kent, kun je nooit een publiek ambt goed vervullen. Je moet jezelf eerst door en door leren kennen. Dat is wat ik bij Amalia ook steeds benadruk. Leer jezelf kennen. Ken je eigen grenzen. Ga eroverheen, maak fouten.”

Nooit geklikt

Fouten maken, dat heeft hij zelf ook veel gedaan, geeft hij toe. “Een groot voordeel dat ik had, is dat degene die vanuit beveiliging met mij meegingen, nooit geklikt hebben naar mijn ouders. Dat was ook de afspraak die wij hadden. En dat is ook de afspraak die ik nu weer heb gemaakt met de beveiligers van mijn kinderen. Het gaat om hun veiligheid, niet om dat wij weten wat ze doen en of dat goed of fout is.”

‘Ik wil het niet weten’

Dat betekent misschien dat Amalia dingen deelt met haar beveiligers, die Willem-Alexander niet weet, merkt Wilfried de Jong op. “Dat vind ik absoluut niet erg”, zegt de koning. “Ik zou het niet eens willen weten.”

Speciaal voor de 50e verjaardag van onze koning is het boek Een koning om in te lijsten uitgebracht, dat een ontzettend leuk inkijkje geeft in het leven van onze koning. Je kunt het hier kopen voor slechts €19.95. Het wordt gratis thuisbezorgd.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: NOS. Beeld: ANP