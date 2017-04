Koning Willem-Alexander was geen makkelijke puber, zegt hij eerlijk in het interview met Wilfried de Jong ter ere van zijn 50e verjaardag. En juist in die periode was zijn vader, prins Claus, door een depressie meer met zichzelf bezig dan met zijn zoon. “Dat heb ik heel moeilijk gevonden”, aldus de koning.

“Ik was goed vervelend”, zegt Willem-Alexander. “Daar kwam natuurlijk ook nog bij dat in die tijd mijn vader ziek werd. Hij had last van depressies. Een van de dingen in de puberteit is dat je je afzet tegen je ouders. En als jongen zet je je toch meer af tegen je vader. Als je vader dan niet gezond is en – terecht – meer met zichzelf bezig is om uit die depressie te komen, dan kun je je daar niet tegen afzetten.”

Naar het buitenland

“Je hebt iemand nodig die met jou bezig kan zijn, om je echt tegen af te zetten”, gaat de koning verder. “Dat heb ik heel moeilijk gevonden. Daarom wilde ik in die tijd ook graag in het buitenland naar school.” Willem-Alexander deed het 5e en het 6e jaar van het VWO aan het Atlantic College in Llantwit Major, in Wales.

1983: Willem-Alexander arriveert bij zijn school in Wales.

Bron: NOS. Beeld: ANP

