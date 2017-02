Dít is de reden waarom koning Willem-Alexander niet gaat stemmen

Zit jij op 28 april met Koning Willem-Alexander en Máxima aan tafel (zie video)? Dan hoef je niet naar de politieke voorkeur van onze koning te vragen, want daar doet hij heel geheimzinnig over. Hij zou zelfs niet gaan stemmen.

Willem-Alexander vertelde dinsdag tijdens een rondetafelgesprek aan jongeren uit de Krimpenerwaard dat hij op 15 maart niet gaat stemmen. Waarom onze koning dat niet doet? Hij gaf als reden dat het voor iedereen goed is dat stemmen in Nederland geheim is, maar dat het daardoor voor hem juist ingewikkelder wordt. Hij zou daarmee bedoelen dat er dan volop gespeculeerd zou worden op welke partij hij zou hebben gestemd.

Blanco

Maar ook als stemmen niet geheim zou zijn, zou de koning blanco stemmen. Zo maakt hij gebruik van zijn rechten, maar blijft hij boven de partijen staan. De jongeren vroegen de koning ook nog wat hij had willen worden als hij geen koning was. Willem-Alexander kreeg bijna de kans niet om te antwoorden omdat onze koningin meteen duidelijk wilde maken dat je tevreden moet zijn met wat je hebt en dat het leven soms andere wendingen neemt dan je van tevoren bedenkt. En zo is het maar net!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Royalty-online.nl. Beeld: ANP