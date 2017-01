Prins William openhartig over het verlies van zijn moeder Diana

De Britse prins William praat niet vaak over de dood van prinses Diana, maar gistermiddag troostte hij een 9-jarig meisje door haar te vertellen over het verlies van zijn moeder. Het meisje verloor 6 jaar geleden haar vader aan kanker.

“Weet je wat ik heb meegemaakt?” vroeg de prins aan het meisje. “Ik heb mijn mama verloren, ook toen ik nog heel jong was. Ik was 15 en mijn broertje was 12.” Prins William en Kate Middleton waren op bezoek bij een centrum dat kinderen begeleidt na het overlijden van een dierbare. De oprichtster van het centrum was een vriendin van prinses Diana.

Erover praten

William moedigde het meisje aan om haar verdriet en pijn te delen: “Praat je weleens over je vader? Het is heel belangrijk om erover te praten. Heel, heel belangrijk.” Tegen de moeder van het meisje zei de prins: “Ik denk dat het voor kinderen soms moeilijk is om dat te begrijpen.”

Emotioneel

De moeder kreeg tranen in haar ogen toen William opeens over Diana begon. “Ik kon het niet geloven. Het was heel emotioneel en ik moest mezelf echt bedwingen om niet in huilen uit te barsten.” Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Diana overleed bij een auto-ongeluk in Parijs.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Prins Harry over moeder Diana in openhartig interview

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: IB Times. Beeld: AFP