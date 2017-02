Er verdwijnt weer een bekende naam uit de winkelstraat

Nog een kleine 2 maanden en dan zul je ook de bekende naam Bart Smit niet meer tegenkomen in de winkelstraat. Moederbedrijf Blokker is begonnen met het ombouwen van de bijna 200 winkels van Bart Smit in filialen van Intertoys.

En het bedrijf zet er druk achter, want nog voor 1 april mag er geen Bart Smit filiaal meer zijn in Nederland. “Per week worden twintig winkels aangepakt”, vertelt Van Nieuwenhuijsen, directeur speelgoed bij Blokker Holding, in een interview met de NOS. Verbouwen betekent in dit geval uiteraard een nieuw logo, maar ook nieuwe kassasystemen, een ander interieur en aanpassingen in het assortiment. Hoeveel dat gaat kosten wil Blokker niet vertellen.

De keuze om Bart Smit om te turnen naar Intertoys is omdat het moederbedrijf zo reclamekosten wil besparen. Daarnaast vinden zij dat Intertoys een internationalere uitstraling heeft. Er zijn straks meer dan 500 Intertoys winkels. Te veel voor een maatschappij waar veel cadeaus online gekocht worden, vinden critici. Maar daar denkt Blokker volgens de NOS anders over. Directeur van Niewenhuijsen “De twee kanalen versterken elkaar.”

Bron: NOS. Beeld: iStock