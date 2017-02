Winnares wil loterij aanklagen voor ‘het verpesten van haar leven’

Het winnen van de loterij is iets waar veel mensen van dromen. Voor Jane Parks (21) werd die droom werkelijkheid: op 17-jarige leeftijd won ze maar liefst 1 miljoen pond. Nu, 4 jaar na het winnen van de prijs, wil ze Camelot, het bedrijf achter de loterij, aanklagen voor ‘het verpesten van haar leven.’

Jane, de jongste loterijwinnares ooit in Engeland, vertelt aan Sunday People dat ze soms wenst dat ze het winnende ticket nooit had gekocht. De prijs zou haar voornamelijk veel stress hebben bezorgd.

Borstvergroting

Jane gaf haar geld onder andere uit aan een borstvergroting, 2 huizen en een chihuahua, maar mist een doel in haar leven. ”Ik dacht dat het winnen van de loterij mijn leven 10 keer beter zou maken, maar het maakte mijn leven 10 keer slechter. Sommige dagen wenste ik dat ik helemaal geen geld had. Mijn leven zou veel makkelijker zijn als ik niet gewonnen had.”

Enorme stress

”Mensen kijken mij aan en denken: ‘Ik wou dat ik haar leven had, dat ik haar geld had’, maar ze realiseren zich de enorme stress die het voor mij met zich meebrengt niet. Ik heb materiële zaken, maar apart van dat is mijn leven leeg. Wat is mijn doel in dit leven?”

Financieel adviseur

Camelot biedt winnaars een adviseur aan om te helpen met het managen van hun geld. Toch is dit volgens Jane niet voldoende. ”Ik lees over andere loterijwinnaars hoe ze het complete bedrag verspild hebben en ik kan helemaal begrijpen dat dat gebeurt”, zegt Jane. ”Ik zat voor een financieel adviseur die moeilijke termen over investeringen gebruikte en had geen idee wat hij bedoelde.”

Leeftijdsgrens

De winnares vindt dat je in ieder geval 18 jaar zou moeten zijn om een lot te kunnen kopen, een regel die in Nederland al geldt. Een woordvoerder van Camelot heeft contact opgenomen met Jane. Volgens de woordvoerder willen ze ook nu nog steeds ondersteuning bieden aan de jonge winnares. ”Het is altijd aan de winnaars of zij die ondersteuning willen aannemen”, aldus de woordvoerder.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock