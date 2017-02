Voorjaar? Nee hoor, de winter komt weer terug (en snel ook)

Dit weekend kunnen we temperaturen van rond de 10 graden verwachten en daar moeten we goed van gaan genieten. Na het weekend barst de winter namelijk weer in alle hevigheid los (tekst gaat verder onder video).

Die sjaals, mutsen en handschoenen hoef je nog niet naar zolder te brengen. Na het weekend wordt het namelijk weer koud. Vanaf woensdag kan het volgens verschillende weerstations ’s nachts flink gaan vriezen. De temperaturen kunnen dan onder de -5 uitkomen. Overdag blijft de temperatuur rond het vriespunt hangen. Volgens weerman Jan Visser is dat nog niet helemaal zeker, maar je weet ze zeggen: niets zo veranderlijk als het weer. Ook opperweerman Piet Paulusma ziet de bui al hangen en zegt dat er een goede kans is dat het winterweer terugkomt. Afwachten maar weer…



