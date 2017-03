Woedende bruid sleept haar verloofde aan een ketting naar het altaar

Het is de nachtmerrie van iedere vrouw: gedumpt worden bij het altaar. De vrouw in deze video overkwam het, maar ze liet het er niet bij zitten. Aan een ketting sleepte ze haar verloofde alsnog naar het altaar.

Bedacht

Volgens de Chinese website Weibo had de man zich op het allerlaatste moment bedacht. Zijn verloofde nam hier echter geen genoegen mee en besloot de man aan een ketting terug naar het altaar te slepen. “Ga je met me trouwen of niet? Kom met mij mee terug,” zou de vrouw haar verloofde hebben toegeschreeuwd.

Smeekbede

De man antwoordde dat hij niet met haar wilde trouwen en dat ze hem moest loslaten, maar zijn smeekbede was aan dovemansoren gericht. Of het koppel uiteindelijk toch nog is getrouwd, is onbekend. De beelden zouden vorig jaar zijn gemaakt en zijn sinds de publicatie op de site al miljoenen keren bekeken. Nou, wij hebben weleens romantischere trouwvideo’s gezien…

Bron: Shangaiist.com. Beeld: KIJK