Wonderbaby wordt met 24 weken geboren en overleeft het

Bij haar veel te vroege geboorte woog ze minder dan een kilo, haar voetjes waren maar 2 centimeter… En toch overleefde wonderbaby Francesca Bradley-Curran het.

De artsen waarschuwden moeder Victoria Bradley (37) nergens op te hopen. De kans dat haar dochtertje het zou halen was miniem. Maar wonder boven wonder verkeert ze nu in blakende gezondheid. Francesca onderging 15 bloedtransfusies, kreeg een oogoperatie, genas van een hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, nier- en longproblemen. Ze lag 17 weken lang in de couveuse, maar nu, 9 maanden later, woont ze thuis in Liverpool.





Als ze 2 dagen eerder geboren was, hadden dokter het niet eens geprobeerd, vertelt haar moeder nu. “Dat vind ik heel eng om me te realiseren. Maar het gaat goed, ze krijgt zelfs geen medicatie meer. We kunnen ons amper voorstellen hoe klein ze was toen ze geboren werd. Wat een geluk, en ze is nog een blije baby ook. Het voelt geweldig om haar eindelijk bij ons te hebben.”

Bekijk ook hoe dit broertje en zusje héél verschillend reageren op de komst van nog een broertje… Zo schattig!

LEES OOK:

Berichten van Libelle gratis ontvangen op WhatsApp? Meld je nu aan!

Bron: The Sun. Beeld: iStock