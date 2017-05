Dít woord moet je nooit gebruiken als je ruzie hebt met je partner

Een ruzietje op z’n tijd is helemaal niet zo erg. Sterker nog: het kan zelfs goed zijn voor je relatie, zolang je één specifiek woord maar niet gebruikt, beweren psychologen.

Volgens relatietherapeut Jeffrey Bernstein is er één woord die een ruzie alleen maar erger maakt en vaak ook leidt tot ruzie. Het woordje ‘moet’ zou je tijdens een ruzie maar beter kunnen vermijden. Iemand vertellen wat hij moet of zou moeten doen zorgt namelijk alleen maar voor spanning. Want wie vindt het nu leuk om verteld te worden wat hij moet doen?

Simpele oplossing

Als we Bernstein moeten geloven is er een makkelijke oplossing voor dit probleem. In plaats van te zeggen: ”Je zou moeten weten hoe ik me voel,” is het volgens hem verstandiger om te zeggen dat je graag wil dat iemand een beetje rekening houdt met je gevoelens. Dit zou namelijk minder gebiedend overkomen op de ander.

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock