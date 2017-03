30 woorden die 30 jaar geleden nog niet bestonden

Onze taal verandert constant. De ene week is het nog helemaal hip om ‘cool’ te zijn en de andere week moet je echt even ‘chill’ doen hoor. 30 jaar geleden zag onze taal er heel anders uit en kenden we deze 30 woorden zeker nog niet. Maar is het ook onbeleefd (zie video)?

Liken

We liken er nu op los, maar jaren geleden hadden we nog geen idee wat Facebook was. Appen

We hebben faxen, bellen en sms’en gehad, maar inmiddels gebruiken we alleen nog maar appen. Swipen

Je veegt niet naar rechts over je schermen, néé swipen noem je dat. Chillen

Op de bank zitten, even helemaal niets doen, noemen we tegenwoordig chillen. Netflixen

Als je ons 30 jaar geleden gevraagd had wat Netflix was, hadden we geen idee gehad. Binge-watchen

Als je ons toen ook had verteld dat we een heel seizoen van een serie achter elkaar konden kijken, hadden we je echt niet geloofd. En hadden we het al helemaal geen binge-watchen genoemd. Selfie

Vroeger lieten we een pasfoto maken, nu nemen we een selfie (of 100). Vriendschapsverzoek

Moet je je voorstellen dat je 30 jaar geleden iemand had ‘gevraagd’ om vrienden te worden, dat was toch een beetje gek geweest. Glamping

Kamperen deed je 30 jaar geleden in een tent op een luchtbed, niet in een tent op een luxe bed met bubbelbad in de badkamer. Yolo

Wat we 30 jaar geleden zeiden in plaats van ‘You Only Live Once’? Tja, geen idee. Vlogger

Een vlogger, video blogger of überhaupt een blogger was 30 geleden Chinees voor ons. Nu vinden we het heel normaal. Instagram

Insta-wat? Vinden we nu helemaal niet gek meer. De echte fans noemen het zelfs liefkozend ‘Insta’. Tinder

Daten deden we 30 jaar geleden in de kroeg, niet via een app (ook al zo’n woord) op onze smartphone (die kan eigenlijk ook wel in dit rijtje). Hashtag

Vroeger noemde we het een ‘hekje’, maar niemand die nu nog weet dat dat hetzelfde is als een hashtag. Onesie

Het woord onesie komt nog het meeste overeen met een romper, maar dan voor volwassenen. Taggen

Als we al niet wisten wat Facebook was, dan kenden we taggen al helemaal niet. Ringtone

Vroeger ging de telefoon gewoon over en had je niets te zeggen over het geluid. Dat is nu wel anders. Emoji

Het begon als een smiley, maar inmiddels noem je het alweer een emoji. En dat kun je inderdaad niet normaal uitspreken. Spam

Eigenlijk hadden we de reclamefolders die we vroeger in de bus kregen ook al spam kunnen noemen, maar dat heette toen gewoon nog oud papier. Viral

Een bericht of filmpje dat het hele internet overgaat, noemen we een viral. Een soort roddel die vroeger het hele dorp doorging misschien? Sneakers

Gympen, noemden we ze vroeger gewoon. Tablet

Néé, geen bouillontablet. Zumba-en

Vroeger gingen we gewoon sporten, tennissen of hardlopen, nu gaan we naar Zumba. Pushbericht

Hadden we vroeger best een eng woord gevonden. Pinnen

Jaren geleden betaalden we ook al wel met een pinpas, maar dat het ook een afbeelding opslaan op Pinterest zou zijn, hadden we nooit gedacht. Superfoods

We hadden er toch echt heel hard om gelachen als iemand zou zeggen dat we eeuwenoude groenten en andere producten ooit ‘superfoods’ zouden noemen? Pick-up point

Je boodschappen niet meer zelf doen, maar ophalen bij een magazijn. Ja, ’t is allemaal wat. Crowdfunding

Vroeger ging je met een collectebus langs de deuren of hield je een sponsorloop, nu begin je gewoon een crowdfunding-actie. Dab

Als Willem-Alexander de beroemde dansmove ook doet, dan weet je het dat het echt ingeburgerd is. On demand

Vroeger konden we televisieprogramma’s opnemen op een videoband, nu kijken we het gewoon ‘on demand’ terug.



Beeld: iStock.