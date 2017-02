Yolanthe Sneijder-Cabau heeft haar zoontje Xess Xava 2 spaarpotten gegeven voor zijn eerste verjaardag. En daar heeft ze een bijzonder goede reden voor…

Yolanthe wil dat haar zoontje al van jongs af aan de waarde van geld leert kennen. In het tijdschrift Vriendin vertelt ze dat Xess Xava daarom 2 verschillende spaarpotten heeft: “Een grote gele eend uit Thailand, en een voetbal. Verjaardagsgeld moet hij fifty-fifty verdelen over die 2 potten.”

Goed doel

Het geld in de voetbal is voor Xess Xava zelf. De andere spaarpot wordt kapot geslagen als hij een jaar of 14 is. “Dan mag hij zelf een goed doel kiezen waaraan hij dat geld wil schenken. En dan ga ik een reis met hem maken zodat hij het zelf kan overhandigen.”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP