Yolanthe deelt bijzondere jeugdfoto met mooie boodschap

Dat Yolanthe een echt familiemens is, is inmiddels wel duidelijk. Ze deelt niet alleen veel foto’s van haar zoontje (zie video), maar ook de rest van de familie zien we regelmatig voorbijkomen.

De presentatrice plaatste vandaag een bijzondere foto op Instagram. Op de jeugdfoto is ze als klein meisje samen met haar zussen te zien op Ibiza. Bij de foto schrijft ze: “When I was just a little girl I asked my mother, what will I be…. Here’s what she said to me Que séra, séra Whatever will be, will be The future’s not ours to see Que séra, séra.”

Bron: Show.nl. Beeld: Instagram.