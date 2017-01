Yolanthe geeft antwoord: is ze zwanger van haar tweede kindje?

Nadat Yolanthe de afgelopen tijd een aantal foto’s van haar babybuik tijdens haar eerste zwangerschap deelde, ontstond er veel ophef op social media. Is de presentatrice nou weer zwanger of niet?

Vanmiddag in de Coen en Sander Show moest deze vraag natuurlijk ook gesteld worden. Op de vraag of Xess Xava misschien een broertje of een zusje krijgt, antwoordt Yolanthe: “Ik heb die vraag heel veel gekregen, maar voor zover ik weet, ben ik niet zwanger. Helaas, helaas.” De presentatrice maakt er geen geheim van dat Wesley en zij graag nog een kindje zouden willen, maar dat laat dus nog even op zich wachten.

Greatest gift of my life.. My baby boy ❤️ #tb #ibiza #grazia Een foto die is geplaatst door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 19 Jan 2017 om 10:13 PST



Bron: Show.nl. Beeld: Instagram.