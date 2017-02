Yolanthe bevestigt dat zij en Wesley willen adopteren

Yolanthe en Wesley zijn dolgelukkig met zoontje Xess Xava en zouden dat geluk graag uit willen breiden. In een interview bevestigt de presentatrice dat zij en Wesley heel graag een kind willen adopteren.

Video: Xess Xava is om te zoenen.

“Ons gezin zal zich sowieso uitbreiden omdat we willen adopteren”, zegt Yolanthe in een interview in de nieuwe Beau Monde. Het stel heeft nooit onder stoelen of banken geschoven dat ze graag een groot gezin willen en ook nu vertelt Yolanthe uitgebreid over de toekomst. “Een Spaanse keuken vol met 4 of 5 kinderen lijkt me geweldig”, zegt ze. De presentatrice wil nog wel duidelijk maken dat ze heel en blij en dankbaar is voor het gezin dat ze nu al heeft. “Wat Xess mij iedere dag geeft, is onbeschrijfelijk. Mijn grootste wens, een gezin, is al uitgekomen. Dat motiveert me alleen maar om het leven mooier te maken, of er nou nog meer kinderen komen of niet.”



Bron: Beaumonde.nl. Beeld: Brunopress