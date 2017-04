Yvon Jaspers onthult: álle BzV-boeren zijn gelukkig

Het is een behoorlijk roerig seizoen van Boer zoekt Vrouw. Een paar koppels lijken wel voor elkaar gemaakt, anderen, zoals Riks en Marit (video), zijn toch niet meant to be. Toch zijn álle vijf de boeren nu gelukkig, onthulde Yvon Jaspers gisteravond in Pauw.

En ja, dat zijn ze óók in de liefde. In een kort fragment horen we Riks namelijk toegeven aan Yvon dat er een speciaal persoon in zijn leven is. “Gevoel is een raar ding hè”, zegt hij. “Op die citytrip, naarmate de dagen vorderden, kwam ik erachter dat ik toch…. Dat ik iemand ken voor wie ik gevoelens heb waarvan ik niet dacht dat ze er waren.”

Wie is het?

Op de vraag wie die bijzondere persoon dan is, kan Yvon logischerwijs geen antwoord geven. “Ik weet alles”, is het enige dat ze erover zegt. Ze is het in ieder geval niet zelf, zegt ze lachend.

Naast Yvon Jaspers schoven ook vier afgewezen vrouwen uit dit seizoen aan bij Jeroen Pauw. Over één ding zijn zij het eens: Olke en Mara, die gaan het niet redden. We zullen het zien!

Bron: Pauw. Beeld: KRO