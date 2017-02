De vriend van Floor (27) had zaadbalkanker

Het leven van Floor en haar vriend Jaap kwam totaal op z’n kop te staan toen de artsen hem vertelden dat hij uitgezaaide zaadbalkanker had. “Onze kinderwens, onze toekomst. Zal ik straks dezelfde Jaap nog hebben?”

In Libelle’s rubriek De dag nadat vertelt Floor haar verhaal.

Floor: “Het is bijna 10 uur als ik wakker word. Jaap, mijn vriend, ligt naast me te slapen. Even voelt het als een doodgewone zaterdagochtend. Ik pak de krant uit de bus en dek de ontbijttafel waar we straks uitgebreid zullen ontbijten. Maar vandaag is allesbehalve normaal. Gisteren kregen we te horen dat de zaadbalkanker waaraan Jaap 2 maanden geleden is geopereerd, tóch is uitgezaaid. ‘We moeten zo snel mogelijk met een chemokuur beginnen’, zei de arts met een serieus gezicht. Even voelde ik me opgelucht. Na weken van onzekerheid was het ergens fijn om duidelijkheid te hebben. Maar dat gevoel maakte snel plaats voor angst. Wat staat ons te wachten?”

Trots

“Vreemd genoeg is de stemming ontspannen als Jaap naast me aan tafel komt zitten. De zon schijnt naar binnen, we eten een eitje en besluiten dat we de komende dagen vooral leuke dingen gaan doen. Maar eerst wil Jaap iedereen via de mail op de hoogte brengen. Als ik lees hoe hij zijn mail eindigt, voel ik me trots. ‘Je kunt me helpen door dingen te sturen waar ik blij van word. Grappige filmpjes, een mooi boek, een fijn luisterverhaal…'”

Kanker

“Rond de middag staan mijn ouders op de stoep. Samen, terwijl ze in scheiding liggen en elkaar al maanden ontlopen. Ik vind het mooi dat ze hun best doen om er voor me te zijn, maar echt goed doen ze er niet aan. Ongemakkelijk zitten ze naast elkaar op de bank als Jaap vertelt over de procedure die komende week gestart zal worden. Meteen na het gesprek met de arts zijn we naar de afdeling gegaan waar Jaap vanaf volgende week zijn chemokuren zal ondergaan. Een verpleegkundige ving ons op en legde het behandelschema nog eens rustig uit. Pas toen ik het voor de 2e keer hoorde, kwam het binnen: Jaap heeft kanker. En dat kan grote gevolgen hebben: voor hem, voor onze kinderwens, voor onze toekomst. De brok in mijn keel was zo groot dat wegslikken niet meer lukte.”

Verzwakken

“Als de koffie op is en mijn ouders weg zijn, trekken Jaap en ik onze hardloopschoenen aan. Fijn, even ons hoofd leeg maken. In het park moet ik zoals altijd mijn best doen om hem bij te houden. Hoe zal dat straks na de chemo zijn, denk ik. Zal hij erg verzwakken? Zal ik straks dezelfde Jaap nog hebben? Maar hoe harder ik ren, hoe meer ruimte er komt om even nergens aan te denken. Als ik een uur later gedoucht en wel op de bank plof, gaat Jaap even de deur uit. ‘Ik ga die fles lekkere whisky kopen die ik eigenlijk veel te duur vind’, zegt hij met een grijns. Nog vlak voordat de deur in het slot valt, roept hij: ‘Het leven moet je vieren, toch?’”

Zaad invriezen

“Hoewel ik het roerend met hem eens ben, lukt het me niet om continu van het beste uit te gaan. Terwijl ik in mijn kop thee roer, herhaal ik in gedachten de vragen die ik aan de verpleegkundige stelde. Is de kans groot dat Jaap onvruchtbaar wordt door de chemo? Moeten we zijn zaad invriezen als we kinderen willen? Ze knikte bevestigend op allebei de vragen. Nog moeilijker werd het toen de arts van de fertiliteitspoli vroeg of Jaap me toestemming wilde geven om zijn zaad na zijn eventuele overlijden te gebruiken. ‘Ik ga niet dood, dus dat is niet nodig’, zei hij resoluut. Ik wilde dat wel graag, maar begreep uiteindelijk dat het zíjn beslissing is. Het is ook gewoon te veel. Op één dag horen dat de kanker terug is en dan ook nog voor dit soort keuzes komen te staan.”

Confronterend

“Aan het begin van de avond staan Jaaps ouders op de stoep. Ze komen voor ons koken. Terwijl zij in de keuken staan, beantwoorden Jaap en ik de vele berichtjes die we hebben gekregen. Het is fijn dat er zo veel mensen aan ons denken, maar ook confronterend om het nieuws steeds opnieuw te moeten vertellen. En natuurlijk is het lief bedoeld, maar ik wil helemaal geen verhalen horen over andere mensen met kanker. Daar is in mijn hoofd nu echt geen ruimte voor. Als we uitgebreid hebben gegeten, gaan Jaap en ik nog even naar de kroeg. Dat kan niet meer als de chemo is begonnen, dus we nemen het ervan. Eerst is de stemming nog wat gelaten. De kans is heel groot dat Jaap zal genezen, maar we denken aan Jaaps studievriend die ook zaadbalkanker heeft en zal overlijden. Gelukkig wordt de sfeer na een paar biertjes losser en praten we ook over andere dingen dan Jaaps ziekte. Er komt een moeilijke periode aan, maar ik weet zeker dat Jaap en ik erdoorheen komen. Met een glimlach bestel ik nog een rondje.”

Interview: Elselien van Dieren.