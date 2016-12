Zanger George Michael overleden

Verdrietig nieuws: de 53-jarige George Michael is gisteren thuis in Goring-on-Thames, vlakbij Londen, overleden. Dat meldt zijn publicist.

‘Tot ons grote verdriet bevestigen we dat onze geliefde zoon, broer en vriend George is overleden, vredig thuis in de kerstperiode. De familie vraagt respect voor hun privacy tijdens deze emotionele tijd’, aldus zijn publicist. De doodsoorzaak is nog onbekend, al melden Amerikaanse media dat de zanger overleden is aan hartfalen. Michaels dood is nog niet door de politie bevestigd, maar zegt dat er geen verdachte omstandigheden zijn rondom de zanger.

Last Christmas

George Michael (geboortenaam: Georgios Kyriacos Panayiotou) werd geboren in het noorden van Londen en brak in de jaren 80 door met de band Wham!, bekend van onder meer Wake me up before you go-go en Last Christmas. In 1986 ging de band uit elkaar en koos Michael voor een carrière als solo-artiest en maakte hij liedjes als I knew you were waiting for me. Hij verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en won 2 Grammy’s. De zanger was de afgelopen jaren maar weinig in de media te zien, al werd onlangs beken dat hij bezig was met een nieuw album.

Reacties

Over de hele wereld is geschokt gereageerd op het overlijden van Michael.

I just heard about my friend @GeorgeMichael’s death. He was such a brilliant talent. I’m so sad. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 25 december 2016

RIP George Michael — Russell Crowe (@russellcrowe) 25 december 2016

Bye @GeorgeMichael. Your music has been the soundtrack to loads of my childhood memories. Happy I kept these.. 🙏🏻 pic.twitter.com/UhsRfvcQnw — Carice van Houten (@caricevhouten) 25 december 2016

Niet te geloven.

George Michael overleden… — Leo Blokhuis (@LeoBlokhuis) 25 december 2016

#georgemichael overleden. Mijn jeugd liefde. Wat n verdrietig nieuws!!! 💔 — Antje Monteiro (@AntjeMonteiro) 26 december 2016

LEES OOK:

VIDEO: Zo luister je beter naar je intuïtie, aldus spiritueel vlogger Manon.

Bron: BBC, NOS, Volkskrant. Beeld: ANP