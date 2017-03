Zie jij wat er niet klopt aan deze oude postzegel van prinses Diana?

Op social media zorgt een oude postzegel van prinses Diana en prins Charles voor de nodige ophef. Hoewel het koninklijk paar er prachtig uitziet op de zegel, vinden mensen het lengteverschil tussen de twee wel érg groot.

Prinses Diana ziet er nogal klein uit vergeleken met Prins Charles, en dat is best opvallend gezien het feit dat de twee exact even lang zijn. Prins Charles en Prinses Diana zijn namelijk allebei 1.78 meter.

They were the same height pic.twitter.com/2dPFaa9XVN — Philip N Cohen (@familyunequal) 16 maart 2017

Klassieke techniek

Het lengteverschil tussen de twee zorgt dan ook voor de nodige speculatie op social media. Veel mensen merken op dat dit niet het enige staatsportret is waarop de twee zo sterk van lengte verschillen. Sommige mensen denken dat Diana voor de foto op de postzegel op een stoel heeft geposeerd, terwijl Charles naast haar stond. Maar volgens kunst curator Chaedria Labouvier is dit niet het geval. Volgens haar staat Charles op een doos, een klassieke techniek om de prins groter, machtiger en indrukwekkender te laten lijken dan zijn vrouw.

They were the same height pic.twitter.com/I9YVAcU4hn — Philip N Cohen (@familyunequal) 18 maart 2017

Bron: The Sun. Beeld: Twitter/KIJK