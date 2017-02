De nieuwste cover van de Amerikaanse ‘Vogue’ zorgt wereldwijd voor de nodige verwarring. Op de cover zijn verschillende modellen te zien die symbool staan voor de diversiteit van de moderne Amerikaanse vrouw.

So, what is it about Gigi Hadid’s hand on the cover of Vogue? https://t.co/YgSiN2eKJm #GigiHadid — steve Deal (@stephenddeal) 9 februari 2017

Een cover met een mooie betekenis dus, toch heeft iedereen het maar over één ding: want wat is er aan de hand met de arm van Gigi Hadid? (het middelste model) Haar arm is wel erg lang, wat doet vermoeden dat er aardig is gephotoshopt.

Bron en beeld: Twitter/iStock