Zieke Glenn krijgt hoofdrol als Max Verstappen in carnavalsoptocht

Glenn zit vanwege een spierziekte in een rolstoel, maar dat weerhoudt hem en zijn vrienden er niet van om ook dit jaar weer te gaan feesten tijdens carnaval. Dit jaar mag hij zelfs Max Verstappen spelen tijdens de carnavalsoptocht in Maastricht. Wie wilt dat nu niet?

Carnavalsgroep Super-Maan uit de Maastrichtse wijk Amby onthulde in een video hun nieuwste creatie voor carnaval 2017. Ze hebben de pitstop van Max Verstappen nagemaakt, inclusief Red Bull Formule 1-outfits. De zieke Glenn krijgt de hoofdrol. Hij is groot fan van Formule 1 en van de Limburgse Max Verstappen en kan dan ook niet wachten totdat hij dit weekend in de Formule 1-bolide mag plaatsnemen.

Held

Op 15-jarige leeftijd kreeg Glenn al moeite met lopen. Glenn lijdt aan een zeldzame spierziekte en zit sinds zijn 19e al in een rolstoel. Maar ondanks zijn rolstoel wil hij carnaval ook dit jaar niet missen. De carnavalsgroep bedenkt daarom ieder jaar weer een nieuwe, bijzondere creatie zodat hij toch met zijn vriendengroep mee kan doen tijdens carnaval. De vrienden kennen elkaar al van de basisschool en staan in de omgeving bekend om hun bijzondere carnavalskunstwerken. Eerder mocht Glenn zich al omtoveren tot Sneeuwwitje en Superman, maar er gaat natuurlijk niks boven zijn held Max Verstappen.

Niet makkelijk

Op internet zagen Glenn’s vrienden een Amerikaans filmpje waarin iemand in een rolstoel in een soortgelijk bouwwerk werd gehesen. Dat bracht ze al snel op dit idee. In september is de carnavalsgroep al begonnen met de voorbereidingen, want het idee was allesbehalve makkelijk. “Het moet voor Glenn natuurlijk wel comfortabel zijn. Hij moet er makkelijk in en uit kunnen als hij bijvoorbeeld moet plassen, dus alle onderdelen zijn er los af te halen”, vertelt Stefan Ritzervelt, lid van carnavalsgroep Super-Maan aan Metro.

Viral

Het succes van het filmpje waarin ze deze carnavalscreatie onthulden, ging in no time viral. Dat hadden de vrienden niet aan zien komen. Carnaval 2017 kan voor Glenn en zijn carnavalsgroep Super-Maan nu al niet meer stuk.

Bron: Metro. Beeld: ANP