Zó zag je Queen Elizabeth nog nooit

Afgelopen vrijdag werd de Britse Queen Elizabeth 91 jaar oud. En ze mag dan hoogbejaard zijn, ze is nog wel hartstikke bij de tijd. Misschien was dat de boodschap die zangeres Rihanna duidelijk wilde maken, toen ze deze superhippe foto’s van de Queen op Instagram postte…

Rihanna feliciteerde de Queen op een vrij bijzondere manier met haar verjaardag: door het hoofd van de koningin op een paar van haar eigen iconische outfits te shoppen. Had je ooit gedacht dat je Queen Elizabeth nog eens in hotpants zou zien? Laat staan in een glitter-catsuit!

y’all chickens is ash and I’m lotion. 😂 Een bericht gedeeld door badgalriri (@badgalriri) op 22 Apr 2017 om 9:26 PDT

#gucci UPDATE: Mumz said she won’t too happy bout this post so I had to edit Een bericht gedeeld door badgalriri (@badgalriri) op 22 Apr 2017 om 9:37 PDT

it’s not that deep. Een bericht gedeeld door badgalriri (@badgalriri) op 22 Apr 2017 om 12:44 PDT

be humble. Een bericht gedeeld door badgalriri (@badgalriri) op 22 Apr 2017 om 9:24 PDT

Bron: Mashable. Beeld: Instagram, Getty