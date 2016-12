Wauw: zó ziet het broertje van Johnny de Mol eruit

Johnny de Mol is de enige zoon van John de Mol, maar wist je dat Willeke Alberti nog een zoon heeft? Samen met voetballer Søren Lerby kreeg ze in 1983 zoon Kaj Lerby. En wat blijkt? Net als zijn broer Johnny mag Kaj er best zijn!

Kaj is inmiddels 33 jaar oud en is getrouwd met Hannah. Samen hebben ze een zoontje Finn (4) en dochter Mila (2). Hij is werkzaam in de sportmanagement.

Meer kinderen

Willeke Alberti heeft in totaal 3 kinderen. In 1965 trouwde ze met basgitarist Joop Oonk. Met hem kreeg ze een dochter, Danielle Oonk. Het huwelijk hield niet stand en in 1976 trouwde Willeke met John de Mol. In 1979 werden zij ouders van Johnny de Mol. In 1980 gingen de 2 uit elkaar en vond Willeke opnieuw geluk bij voetballer Søren Lerby, met wie ze van 1983 tot en met 1996 getrouwd was. Met hem kreeg ze in 1983 zoon Kaj Lerby.

Bron: Wikipedia. Beeld: Brunopress.