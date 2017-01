Zó ziet Susan Boyle er nu uit

‘I dreamed a dream’, zong Susan Boyle in 2009 tijdens haar deelname aan Britain’s Got Talent. En haar droom kwam uit: ze werd in één klap een wereldberoemde zangeres. Inmiddels is Susan 55 jaar en is niet alleen haar carrière, maar ook haar uiterlijk veranderd.

Want waar de Schotse nachtegaal er tijdens haar eerste auditie op zijn zachtst gezegd nogal slordig uitzag, straalt ze nu met een mooi kapsel en subtiele make-up.

HAPPY BIRTHDAY Susan Boyle who turns 55 today! #birthday #susanboyle Een foto die is geplaatst door New Idea Magazine (@newideamagazine) op 31 Mrt 2016 om 2:01 PDT

Miss this Sunday’s moving interview with Susan Boyle? Catch up by clicking on the link in bio. #susanboyle #music #culture #event #mailonsunday Een foto die is geplaatst door Event Magazine (@eventmagazine) op 9 Nov 2016 om 10:15 PST

LEES OOK:

VIDEO: Zin in een fijne winterse make-up look? Beautyvlogger Susan legt het uit!

Bron: Grazia. Beeld: Brunopress