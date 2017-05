Weg met dat herfstweer: er is zonnig lenteweer op komst

Met Koningsdag konden we helaas nog niet echt het terras op, maar daar lijkt komend weekend verandering in te komen. Dat wordt smeren, smeren, smeren (zie video)!

Na een wisselvallige week wordt het komend weekend volgens Weeronline fraai lenteweer. Zaterdag en zondag blijft het bijna overal droog en de zon laat zich ook nog eens zien. Daardoor kan de temperatuur in het binnenland oplopen tot wel 20 graden.

Volgende week

Ook op Bevrijdingsdag schijnt de zon in de kustprovincies al regelmatig. Het binnenland heeft dan nog te maken met bewolking en een lokale bui, maar ook daar wordt het in het weekend beter. Zaterdag kunnen er ’s middags flink wat stapelwolken ontstaan, maar het zal niet gaan regenen en de temperatuur blijft rond de 20 graden liggen. Lang kunnen we er helaas weer niet van genieten, want volgende week gaat de temperatuur alweer naar beneden. De zomer laat dus nog wel even op zich wachten.

Bron: Weeronline.nl. Beeld: ANP