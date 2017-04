Zo ziet de zoon van 90210’s Luke Perry eruit

Bij de naam Luke Perry gaat misschien niet meteen een lampje branden, maar als we de naam Dylan McKay noemen, dan weten 90210-fans meteen over wie we het hebben. De acteur uit de bekende serie heeft ook een zoon die inmiddels al 19 jaar oud is. Benieuwd hoe het met de andere acteurs uit de serie gaat? Dat wordt duidelijk in de video.

Jack, de zoon van Luke, is professioneel worstelaar en staat in die wereld bekend als “Jungle Boy”. Dat is niets teveel gezegd als je de 19-jarige jongen ziet. De jongen heeft een nogal, eh, opvallend uiterlijk:

Wat een krullen! In zijn gezicht zie je duidelijk wat terug van zijn vader, maar er is geen twijfel over mogelijk dat hij zijn krullen van zijn moeder Rachel heeft (de ex-vrouw van Luke).

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: ANP, Getty.