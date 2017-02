Robert, het zoontje van Steve Irwin, gaat zijn vader achterna. Hij vertelt in een Amerikaanse talkshow vol passie over wilde dieren en treedt zo duidelijk de voetsporen van zijn beroemde vader.

Steve Irwin, alias The Crocodile Hunter, was vooral bekend van zijn stunts met krokodillen. In 2006 kwam hij op 44-jarige leeftijd tijdens opnames om het leven door een steek van een pijlstaartrog. Hij liet een vrouw en 2 kinderen achter, Bindi en Robert Clarence. Zij waren toen respectievelijk 8 en 2 jaar.

Wilde dieren

In The Tonight Show met Jimmy Fallon kwam Robert om het jaarlijkse Steve Irwingala in mei te promoten. Hij had een heel scala aan wilde dieren bij zich. Dat de appel niet ver van de boom valt is wel duidelijk als je ziet hoe Robert op dezelfde enthousiaste manier over dieren praat.

In zijn voetsporen

“Een hele tijd geleden zat mijn vader in The Tonight Show, dus het is echt leuk om in zijn voetsporen te treden. Het zit gewoon in mijn bloed. Ik ben opgegroeid in Australia Zoo, dus ik ben het gelukkigste kind op aarde”, aldus Robert Irwin.

Happy #newyear 🎉 2016 has been a wonderful year and I have loved spending time with my amazing family. I am looking forward to many more adventures in #2017 and sharing them with you all! Remember to hold the ones you love close to your heart. Een bericht gedeeld door Robert Irwin (@robertirwinphotography) op 31 Dec 2016 om 5:02 PST

This is one of our stunning green-winged macaws @australiazoo 🌿They are one of the most colourful and beautiful animals at the Zoo! Een bericht gedeeld door Robert Irwin (@robertirwinphotography) op 3 Feb 2017 om 4:48 PST

