Zó zien de zoons van Jochem van Gelder eruit

Jochem van Gelder (53) is op dit moment te zien in het programma ‘Wie is de Mol’, maar wist je dat Jochem 3 zoons heeft? Zo zien zijn jongens eruit.

Jochem van Gelder heeft samen met zijn vrouw Gabriëlla 3 zoons: David (22), Levi (21) en Jesse (18). En nee, dit is geen aanwijzing. David is fysiotherapeut, Levi studeert aan de Kunstacademie in Utrecht en is model en Jochems jongste zoon Jesse studeert in Den Bosch en heeft een bijbaantje bij de Formido. En zo zien de jongens eruit:

En we kwamen ook nog een leuk familiekiekje tegen van de van Gelders op Facebook:

Beeld: ANP